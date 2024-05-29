المصريون القدماء حاولوا علاج السرطان قبل 4000 عام (صور)

وقال إدغار كاماروس بيريز، عالم الآثار من جامعة "سانتياغو دي كومبوستيلا" في إسبانيا لموقع "لايف ساينس": "إن ما عثرنا عليه هو أول دليل على تدخل طبي يتعلق مباشرة بالسرطان".

كما درس الفريق أيضًا جمجمة امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا، عاشت بين عامي 664 و343 قبل الميلاد، وتبين أنها تحتوي على آفة كبيرة ناجمة عن السرطان. ومع ذلك، كشف الفريق عن وجود جرحين إضافيين على الجمجمة تسببا في إصابات صادمة، يُحتمل أنها نتجت عن هجوم بسلاح.

ويهدف الباحثون إلى فهم أعمق لتطور الطب في مصر القديمة، وكيفية تعاملهم مع الأمراض السرطانية.

وأضاف كاماروس بيريز "إذا عرفنا أن المصريين القدماء كانوا يسعون لفهم السرطان منذ أكثر من 4000 عام، فإننا على يقين بأن هذا الموضوع قد شغلهم بشكل كبير على مدار العصور".