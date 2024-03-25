القدس.. "زهرة المدائن" تطل على شرفات الزمان (فيديو إرم)

تُطل القدس، أكبر مدينة في فلسطين التاريخية من حيث المساحة وعدد السكان، وأكثرها أهمية دينيا واقتصاديا، مثل أميرة في كامل بهاءها، من شرفات التاريخ على أزمنة غابرة وممالك متعاقبة.

وتصنع المدينة القديمة، التي تقع في وسط فلسطين، وتبعد نحو 60 كيلومترا شرق البحر المتوسط، أسطورتها الخاصة كأحد أقدم المدن المأهولة بالسكان على وجه المعمورة، وتضيء ابتسامتها دروبا وأودية وتعطر سيرتها قصصا وحكايات تليق بإحدى أكثر بقاع العالم خصوصية ورمزية.