الكشف عن صور لـ"المتهم" بخطف جزائري الجلفة مدّة 30 عامًا

وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت، سابقًا، عن إلقائها القبض على 6 أشخاص متورطين في قضية خطف "بن عمران عمر"، منهم الجار وآخرون تم اتهامهم بـ"التستر على الجريمة".

وعثر رجال الأمن، قبل نحو أسبوع، على "بن عمران عمر" في ولاية الجلفة، وقد خبأه جاره، الذي يبعد منزله 60 مترًا فقط عن منزل الضحية، في حفرة حيث غطّاها بـ"التبن" في مستودع منزله، طوال عقود.

وخرج "بن عمران عمر"، وهو مذهول، مؤكدًا أنه "كان يعرف كل أخبار العالم الخارجي طوال هذه السنوات، وسمع أيضًا بخبر وفاة والدته، التي رحلت وفي قلبها حسرة عليه، لكنه لسبب ما لم يكن يستطيع أن يتحرك أو يستغيث".

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فقد قال بن عمران عمر إن "قوة ما سيطرت عليه طوال تلك السنوات، دفعته لإطاعة جاره (الخاطف)، والانصياع له دون إبداء أي ردة فعل".

ودفع ذلك بالعديد من المتابعين لتفسير أسباب اختطاف "بن عمران عمر" إلى أمور تعود إلى السحر والشعوذة.