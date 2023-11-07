تغريم رجل حاول التسلل إلى إسطبلات قصر باكنغهام

قضت محكمة لندنية الاثنين بفرض غرامة قدرها 1500 جنيه إسترليني (نحو 1850 دولارًا) على رجل حاول الدخول عنوة إلى الإسطبلات الملكية في قصر باكنغهام.

وكان عناصر الأمن أوقفوا الرجل الذي يُدعى عوض مصطفى (25 عامًا) في الـ16 من أيلول/سبتمبر خارج الإسطبلات الملكية، بعدما تلقّت الشرطة بلاغًا عن شخص يتسلق الجدار.

ووُجهت إليه بعد ذلك تهمة التعدي على موقع محمي ومحاولة سرقة مركبة تابعة لهذه الإسطبلات، بعدما اعترف في جلسة سابقة بأنه حاول التسلل فعلًا.

وأوضحت شرطة سكوتلانديارد آنذاك أن "الرجل لم يدخل قصر باكنغهام أو حدائق القصر في أي وقت".