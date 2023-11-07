تغريم رجل حاول التسلل إلى إسطبلات قصر باكنغهام
قضت محكمة لندنية الاثنين بفرض غرامة قدرها 1500 جنيه إسترليني (نحو 1850 دولارًا) على رجل حاول الدخول عنوة إلى الإسطبلات الملكية في قصر باكنغهام.
وكان عناصر الأمن أوقفوا الرجل الذي يُدعى عوض مصطفى (25 عامًا) في الـ16 من أيلول/سبتمبر خارج الإسطبلات الملكية، بعدما تلقّت الشرطة بلاغًا عن شخص يتسلق الجدار.
ووُجهت إليه بعد ذلك تهمة التعدي على موقع محمي ومحاولة سرقة مركبة تابعة لهذه الإسطبلات، بعدما اعترف في جلسة سابقة بأنه حاول التسلل فعلًا.
وأوضحت شرطة سكوتلانديارد آنذاك أن "الرجل لم يدخل قصر باكنغهام أو حدائق القصر في أي وقت".
ولا تَحول التدابير الأمنية المشددة حول قصر باكنغهام، المقر الملكي الواقع في قلب لندن، كما حول قصر وندسور الواقع إلى الغرب من العاصمة، دون محاولات التسلل إليهما.
ومن أشهر الخروقات الأمنية ما حدث عام 1982، عندما تمكَّن رجل يدعى مايكل فاغان من الدخول إلى غرفة نوم الملكة إليزابيث الثانية التي كانت في سريرها، وتحدَّث معها لمدة عشر دقائق قبل أن تتمكن من تنبيه الحرّاس لذلك.
في عام 2021، شوهد رجل يعاني مشاكل نفسية يتسلق سور الإسطبلات الملكية، ثم ما لبث بعد وقت قصير أن تسلقها مجددًا وعاد أدراجه إلى الشارع. وسرعان ما أوقف وعُثر بحوزته على كوكايين وسكين مطبخ.
وأصدرت محكمة في لندن الشهر الفائت حكمًا بالسجن تسع سنوات في حق شاب يبلغ 21 سنة يعاني اضطرابات نفسية، كان يريد قتل الملكة إليزابيث الثانية بقوس ونشاب في قلعة ويندسور يوم عيد الميلاد عام 2021.
وكان جاسوانت سينغ شايل أوقف صباح الـ25 من كانون الأول/ديسمبر 2021، قرب جناح الملكة التي كانت تبلغ حينذاك 95 عامًا. وكان يضع قناعًا معدنيًّا ويحمل قوسًا ونشابًا.