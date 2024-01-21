خطر فقدان السمع يلاحق عشاق الألعاب الإلكترونية

وأكدت الدراسة أن متوسط مستويات ضوضاء سماعات الرأس في أربع ألعاب إطلاق نار يتراوح بين 88.5 و91.2 ديسيبل، بينما الرشقات نارية وصلت إلى 119 ديسيبل.

وفي الوقت الذي وجدت فيه بعض الدراسات ارتباطات بين الألعاب وفقدان السمع، ربطت دراسات أخرى هذا النشاط بطنين الأذن مستخدمة مجموعة من البيانات المبلغ عنها ذاتياً واختبارات لتقييم السمع.

وأقر المؤلفون بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لإنشاء صلة أقوى بين الألعاب وفقدان السمع. وأضافوا أنه ينبغي النظر في تأثير الرياضات الإلكترونية والمنطقة الجغرافية والجنس والعمر عن كثب، لأن بعض الدراسات التي نظروا إليها تعود إلى التسعينيات، عندما كان عالم الألعاب مختلفاً تماماً عما هو عليه ايلوم.

وعلى الرغم من أنه تم نشر بحثين فقط في السنوات العشر الماضية لقياس مستويات الصوت بشكل موضوعي من ألعاب الفيديو أو مراكز الألعاب، إلا أن المؤلفين خلصوا إلى أن الأدلة المحدودة المتاحة تشير إلى أن الألعاب قد تكون مصدراً شائعاً للاستماع غير الآمن.

وأوضحوا أن النتائج تشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة للمبادرات التي تركز على التعليم والتوعية على المخاطر المحتملة للألعاب، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الاستماع الآمن بين اللاعبين.

وفي سياق متصل، قالت هيئة صناعة الألعاب Ukie، إنها تواصل تشجيع الناس على استخدام سماعات الرأس ضمن مستويات آمنة لكنها رفضت التعليق أكثر على الدراسة الجديدة.

نصائح لحماية السمع أثناء اللعب