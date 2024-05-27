ضبط المتسبب بوفاة شلاش العجمي لاعب "الفحيحيل" الكويتي

كشف مقربون من عائلة لاعب نادي الفحيحيل الكويتي للناشئين، شلاش بن سيف العجمي، عن توقيف أحد أصدقائه من قبل النيابة العامة، بعد وفاة الشاب المأساوية خلال مزاح بين أصدقاء انتهى بكارثة.

وقال المحامي الكويتي، ناصر ظافر العجمي، إن صديق اللاعب الذي توفي، السبت، عن عمر ناهز 14 عاماً، موقوف من قبل النيابة العامة منذ، الخميس الماضي، بعد إصابة شلاش التي انتهت بوفاته لاحقاً في المستشفى.

وأثارت الحادثة مشاعر حزن واسعة بسبب تفاصيلها، حيث انتهى مزاح بين أصدقاء بهذه الشكل المروع، فيما لايزال الضحية في ريعان شبابه، بجانب كونه لاعب كرة قدم.

ويقول مقربون من العائلة، إن المزاح بين الأصدقاء تسبب بسقوط اللاعب الشاب على رأسه في موقد نار منطفئ فيما يبدو، ليختنق برماده، لكن لم يصدر تقرير طبي للعلن يؤكد تلك الرواية بعد.

وأثارت الحادثة دعوات واسعة لتجنب المزاح بين الأصدقاء الفتيان والشباب، خارج حدود الكلام، خشية وقوع كوارث مشابهة.