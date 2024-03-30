كاتي ظريف.. أول مصرية مسيحية تعمل "مسحراتية" في رمضان

ذاع صيت سيدة مصرية تدعى كاتي ظريف، تبلغ من العمر 44 عاماً، من سكان مدينة دهب جنوب سيناء، خلال شهر رمضان، بعد أدائها دور "المسحراتي".

وانتشرت مقاطع وصور للمصرية كاتي ظريف، وهي أول سيدة مصرية تؤدي هذا الدور، بحسب مصادر مصرية، علماً أنها من الديانة المسيحية.

وتتقمص كاتي شخصية "المسحراتي" الذي يوقظ المسلمين لتناول وجبة السحور قبل أذان الفجر كل يوم خلال شهر رمضان، للعام الثالث على التوالي.