شاب عراقي يستدرج شقيقته وينهي حياتها (فيديو)
أقدم شاب عراقي مستقلاً دراجة نارية، على استدراج شقيقته إلى أحد الشوارع بالقرب من نادي "اليرموك" الترفيهي بمدينة "الكرخ" وقتلها، بداعي الشرف.
وأطلق الشاب 3 رصاصات على شقيقته، بحسب شهود عيان سمعوا دوي الرصاص، وأفادوا بأنهم خرجوا لتفقد الأمر فاكتشفوا جثة الفتاة وفرار شقيقها على دراجته النارية من المكان.
وانتشرت القوات الأمنية العراقية في منطقة "اليرموك" وفتحت تحقيقاً شاملاً وأطلقت عملية بحث واسعة عن الشاب مرتكب الجريمة بحق شقيقته.
وقالت خلية الإعلام الأمني بالقيادة العامة لعمليات بغداد، لاحقاً، في بيان لها، إن "أحد الأشخاص كان يقود دراجة نارية قام بقتل شقيقته بذريعة (غسل العار)".
وأضافت: "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي ولازالت قواتنا الامنية تلاحق الجاني لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى مركز الشرطة لينال جزاءه العادل وفق القانون".