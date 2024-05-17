شاب عراقي يستدرج شقيقته وينهي حياتها (فيديو)

أقدم شاب عراقي مستقلاً دراجة نارية، على استدراج شقيقته إلى أحد الشوارع بالقرب من نادي "اليرموك" الترفيهي بمدينة "الكرخ" وقتلها، بداعي الشرف.

وأطلق الشاب 3 رصاصات على شقيقته، بحسب شهود عيان سمعوا دوي الرصاص، وأفادوا بأنهم خرجوا لتفقد الأمر فاكتشفوا جثة الفتاة وفرار شقيقها على دراجته النارية من المكان.

وانتشرت القوات الأمنية العراقية في منطقة "اليرموك" وفتحت تحقيقاً شاملاً وأطلقت عملية بحث واسعة عن الشاب مرتكب الجريمة بحق شقيقته.