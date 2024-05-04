"بديل صناعي" عن القهوة مع انحسار أراضي زراعتها وارتفاع تكلفتها

تبحث شركات حول العالم عن حلول بديلة للقهوة التقليدية مع الاستهلاك المتزايد لها؛ إذ تستهلك البشرية نحو ملياري كوب من القهوة يوميا، إضافة إلى تغير المناخ الذي حسر مساحات الأراضي المناسبة لزراعة البن؛ إذ سيصبح أكثر من نصف الأراضي غير صالح لزراعة البن في 2050.

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، فستحل "القهوة الاصطناعية" كبديل عن البن التقليدي، باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الأغذية.

وستكون "القهوة الاصطناعية" أقل ضررا على المناخ، وسيُستخدم فيها عدد من المكونات، مثل الحمص ومخلفات الزراعة "المعاد تدويرها"، على غرار نوى التمر، أو الكاكاو.

وكانت مجموعات داعمة للصحة قد تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لحظر استخدام كلوريد الميثيلين في إزالة الكافيين من القهوة بسبب مخاوف من السرطان.

ووقعت شركة "كارغيل" الأمريكية بالفعل على اتفاقية لتصبح الموزع التجاري الوحيد لمنتجات شركة "Voyage Foods" الأمريكية المصنعة للقهوة الخالية من البن.

ويأتي هذا التوجه، وفق علماء، لما يسمونه "تأثير الاستبدال" الذي دفع به المناخ، فمع ندرة البن التقليدي وارتفاع تكلفته، سيتحول المستهلكون إلى مشروبات أقل تكلفة وأكثر وفرة.