بعد اختفاء مريب أثار ضجة في الجزائر.. ظهور مفاجئ للعروس "جوليا" (فيديو)

فاجأ مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، يعود لجوليا أسمهان، والتي اشتُهرت قضيتها إعلاميًا باسم "العروس المختفية"، تعلن فيه عن "معلومات" ستكشفها خلال أيام عن قضيتها.

وأثارت قضية "جوليا"، جدلاً واسعًا بين مواطنين، عقب اختفائها بشكل غامض ومفاجئ بعد أيام قليلة من زواجها، وفق عائلتها.

وظهرت والدتها بعد الاختفاء في برنامج تلفزيوني، وهي تطالب وزير العدل في التدخل لإنقاذ ابنتها من براثن زوجها، متهمة إياه باحتجازها في ظروف غامضة.

وادّعت الأم، في البرنامج، أن "اختفاء ابنتها سببه أشياء غريبة تحصل في منزل زوجها، تتعلق بالماورائيات".

لكن المفاجأة الصادمة بظهور العروس "جوليا" في الفيديو، وهي تقول إنها "جوليا أسمهان، وإنها ستظهر مع الإعلامي يوسف في برنامجه لتكشف الحقيقة كاملة، وذلك يوم الأحد المقبل".

وأكدت العروس، البالغة من العمر 17 عامًا، أن "القصة وراء اختفائها لا يعلمها أحد غيرها، بينما ظهر عليها خلال الفيديو، الارتباك والتوتر.