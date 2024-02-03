عبد الغني طليس يكشف تفاصيل خلافه مع إليسا وأصالة

كشف الشاعر والكاتب اللبناني عبد الغني طليس تفاصيل خلافه مع مواطنته الفنانة إليسا، والفنانة السورية أصالة، مشيرا أن الأولى تجاهلت فضله عليها، والثانية سرقت فكرته في أغنيتها الأخيرة.

وقال طليس، لـ"إرم نيوز": "في بدايتها الغنائية بقيت إليسّا سنتين محتارة ماذا تغني، وأي لون أدائي مناسب لها، وحينها لم نكن أصدقاء بعد، وكتبتُ آنذاك مقالاً في "الشبكة" مدحتُ فيها صوتها بعيداً من أغاني "الشرشف" الأولى، وقلت إن هناك جمالاً مخبّأ في صوتها وإذا اتجهَت نحو الغناء الرومانسي ستنجح وتكون نجمة".

وأضاف الكاتب اللبناني: "جاءت إليسا إلى مكتبي غير مصدقة أن هذا رأي عبد الغني طليس بها (هكذا قالت)، وأعربت عن اندهاشها قائلة: أنا بيطلع مني غناء رومنسي عاطفي؟ ثم كتبتُ مرة أُخرى ونشرتُ لها غلافاً أو موضوعاً كبيرا(لا أتذكر بالضبط) ركزت فيها على النوع الغنائي الشرقي والرومنسي".

وتابع عبد الغني طليس: "لا أريد مقابلا عما نصحتها به، ولكن أقول إنه حين نناقش المحطات الأبرز في حياتنا ومنها اللون الذي اخترناه لنغني يجب أن نعترف لأهل الفضل خصوصاً حين نكون غير مقتنعين بقدرتنا ثم ننجح".

ولفت: "لدي نظرية ثابتة أن النجوم تصبح ذاكرتهم بطابِقَين، طابق لذاكرة البدايات وطابق لذاكرة النجومية، وذاكرة النجومية تحاول السيطرة ومحو كل الأشخاص الذين ساعدونا في ذاكرة البدايات".