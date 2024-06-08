بدلاً من مكتب.. شركة تختار منزلاً طينياً مقراً لها في السعودية (صور)
قررت 3 سيدات، اثنتان منهن فرنسيتان، والثالثة سعودية، تحويل منزل طيني قديم في بلدة تاريخية، إلى مقر لشركتهن الناشئة على غير العادة في اختيار رجال وسيدات الأعمال، للمكاتب الفارهة في الأبراج العالية.
ويقع المنزل القديم في البلدة التاريخية في مدينة الدرعية القريبة من الرياض، وقد تحول لشركة مقاولات سياحية إن صح التعبير، حيث يقصدها السياح المتزايدون في المملكة، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها لهم.
الشركة السياحية الناشئة توفر للسياح تجارب سياحية متنوعة ذات طابع ثقافي وفني، بجانب تنظيم رحلات في مختلف المناطق السياحية في المملكة الشاسعة.
وحتى داخل مقر الشركة، تم تخصيص إحدى غرف المنزل لعرض أعمال يدوية متنوعة تنتجها سيدات سعوديات وتلقى إقبالاً من السياح الأجانب الذين يمكنهم المشاركة في تجربة صناعة بعضها أو حتى تجربة طبخ إحدى الوجبات التراثية.
وتدير الشركة شابة فرنسية تدعى سيسيليا، جاءت إلى منطقة الخليج العربي قبل سنوات للعمل في تخصصها بمجال الطاقة، قبل أن تقرر الاستقرار في السعودية التي تشهد، في السنوات القليلة الماضية، إقبالاً لافتًا من السياح، وتبدأ من الرياض مشروعها السياحي الخاص البعيد عن تخصصها.
وتنتشر في جوار المنزل الطيني العديد من المنازل المماثلة التي تحولت لمطاعم ومقاهٍ تشكل في مجموعها الحي القديم باسمه الجديد حي "السمحانية" الذي بات وجهة نشطة للسياح وسكان العاصمة على حدٍ سواء.
ويعد منزل سيسيليا وشريكتيها، من أشهر معالم الحي، وكثيرًا ما يتناقل المدونون في مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو له من الخارج والداخل، بينما للشركة حسابات أيضًا على "إنستغرام" لمشاركة تجارب السياح.