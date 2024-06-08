بدلاً من مكتب.. شركة تختار منزلاً طينياً مقراً لها في السعودية (صور)

وتدير الشركة شابة فرنسية تدعى سيسيليا، جاءت إلى منطقة الخليج العربي قبل سنوات للعمل في تخصصها بمجال الطاقة، قبل أن تقرر الاستقرار في السعودية التي تشهد، في السنوات القليلة الماضية، إقبالاً لافتًا من السياح، وتبدأ من الرياض مشروعها السياحي الخاص البعيد عن تخصصها.

وتنتشر في جوار المنزل الطيني العديد من المنازل المماثلة التي تحولت لمطاعم ومقاهٍ تشكل في مجموعها الحي القديم باسمه الجديد حي "السمحانية" الذي بات وجهة نشطة للسياح وسكان العاصمة على حدٍ سواء.

ويعد منزل سيسيليا وشريكتيها، من أشهر معالم الحي، وكثيرًا ما يتناقل المدونون في مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو له من الخارج والداخل، بينما للشركة حسابات أيضًا على "إنستغرام" لمشاركة تجارب السياح.