إسرائيل تفعل تصريح السفر الإلكتروني لوافدي الدول المعفاة من التأشيرة

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، إنها ستبدأ تطبيق البرنامج التجريبي لنظام تصريح السفر الإلكتروني للوافدين من الدول المعفاة من التأشيرة في الأول من يونيو/ حزيران.

وسيدأ تطبيق البرنامج التجريبي على حاملي جوازات السفر الأمريكية والألمانية، على أن يكون متاحاً للوافدين من الدول الأخرى المعفاة من التأشيرة في الأول من يوليو/ تموز.

وقالت سلطة السكان والهجرة، في بيان، إن تصريح السفر الإلكتروني سيصبح إلزامياً اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب و"لن يتمكن السياح من ركوب طائرة إلى إسرائيل بدونه".

وتنضم إسرائيل بهذه الخطوة إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى لديها مثل هذه النظام، وفق "رويترز".

وسيحتاج الزائرون من دول لا يتطلب دخولهم تأشيرة إلى تصريح السفر الإلكتروني للبقاء لمدة تصل إلى 90 يوماً في إسرائيل بعد أن كان بوسعهم في السابق زيارة البلاد بدون مثل هذا التصريح.

وأضافت إسرائيل أن الدخول سيظل يتحكم فيه ضابط مراقبة الحدود، كما هو الحال في البلدان الأخرى التي لديها نظام مماثل.

وتقول الحكومة إن النظام الجديد سيساعد في تتبع السياح للحفاظ على الأمن.

ويكلف التصريح 25 شيقل (6.80 دولار) ومدة صلاحيته تصل إلى عامين، أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر الحالي.

وفي حال الحصول على جواز سفر جديد أو تغيير الاسم أو الجنس يتعين التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر جديد.