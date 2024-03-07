محكمة بريطانية تطمح لمعرفة هوية مطوّر "بيتكوين"

بات الاستفهام عن هوية مطوّر عملة "بيتكوين" الذي يحمل الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، السؤال الأكثر إلحاحا في عالم العملات المشفرة، خصوصا مع تقدير ثروته بـ70 مليار دولار.

وبحسب موقع "آكسيوس" الأمريكي، "تتمحور تجربة تجري هذا الأسبوع في المملكة المتحدة حول أكبر سؤال مفتوح في عالم العملات المشفرة: من هو منشئ عملة البيتكوين ساتوشي ناكاموتو؟

وذكر الموقع، أن "لا أحد تقريبًا يعتقد أن الرجل الموجود حاليًّا في أحد محاكم بريطانيا والذي يدعي أنه ساتوشي هو في الحقيقة مؤسس بيتكوين المجهول".

بدوره، يدعي عالم الكمبيوتر الأسترالي كريج رايت أنه ساتوشي، ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة في غضون أسابيع بشأن ما إذا كان لديه مطالبة بالملكية الفكرية لـ"Bitcoin blockchain".

لكن هناك بعض النظريات المقنعة حول هوية ساتوشي الحقيقية، ومن الذي قد يتحكم في 1.1 مليون بيتكوين في محافظ ساتوشي المعروفة.

وإذا كان ساتوشي على قيد الحياة ويسيطر على مفاتيحه، فسيكون لديه إمكانية الوصول إلى ممتلكات تبلغ قيمتها حوالي 70 مليار دولار بأسعار اليوم.