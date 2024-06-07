ظهور نادر لابنتي بوتين في منتدى اقتصادي (صور)

ظهرت امرأتان يُعتقد أنهما ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علنا هذا الأسبوع، في منتدى اقتصادي في مدينة سان بطرسبرغ، وهو أمر نادر الحدوث، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

يحافظ بوتين على سرية تفاصيل حياته العائلية، ولم يؤكّد علنًا قط بأن المرأتين، ماريا فورونتسوفا (39 عاما)، وكاترينا تيخونوفا (37 عاما)، هما ابنتاه.

لكن عدة تقارير إعلامية ربطتهما ببوتين. وفي 2022، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليهما ووصفتهما بأنهما "ابنتا الرئيس الروسي بوتين".

وظهرتا، الخميس والجمعة، ضمن المتحدثين في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهي قمة سنوية روسية من المقرر بأن يلقي بوتين خطابا مهما خلالها في وقت لاحق الجمعة.

وتحدثت تيخونوفا، وهي رئيسة تنفيذية في قطاع التكنولوجيا تعمل في مجالات على صلة بالجيش الروسي، خلال ندوة عن دور قطاع الدفاع في دعم "سيادة" روسيا في مجال التكنولوجيا.

وقالت في مستهل خطابها الذي تم بثه عبر الفيديو، إن "سيادة الدولة من المواضيع الرئيسية في السنوات الأخيرة. إنها أساس أمن روسيا".