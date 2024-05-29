دراسة تكشف ثقة الأطفال في "الروبوتات" أكثر من البشر

كشفت دراسة حديثة نشرها موقع "psypost" أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 6 سنوات يميلون إلى الثقة بالروبوتات أكثر من البشر عندما يعتبر كلاهما مصادر موثوقة.

وهدفت الدراسة إلى استكشاف عمليات صنع القرار لدى الأطفال في سياق الوجود المتزايد للروبوتات والأجهزة التكنولوجية الأخرى في حياتهم. ويعد فهم هذه التفاعلات أمرًا بالغ الأهمية لفهم كيفية تأثيرها على تعلم الأطفال ونموهم.

وقام الباحثون بتجنيد 118 طفلاً من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك القوائم البريدية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المعنية بمساعدة الأطفال في مادة العلوم. وطلبت الدراسة من الآباء توجيه أطفالهم خلال هذه العملية.

وتم اختيار الأطفال بشكل عشوائي لمشاهدة مقاطع فيديو تظهر واحدًا من 3 أزواج من العملاء: إنسان موثوق وروبوت موثوق، أو روبوت موثوق وإنسان غير موثوق، أو إنسان موثوق وروبوت غير موثوق. وقد سمح هذا الإعداد للباحثين بمقارنة تفضيلات الأطفال للعملاء الموثوقة مقابل العملاء غير الموثوقة في ظل ظروف مختلفة.