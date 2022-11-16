بعد اللجوء لمواقع التواصل.. عروض مجانية تنهال على شاب سعودي لعلاجه من البدانة

تلقى شاب سعودي بدين يعمل في شركة خاصة، عروضًا مجانية من مستشفيات حكومية وخاصة وأطباء جراحة ومتبرعين لمساعدته في خسارة وزنه الزائد الذي يبلغ 160 كيلوغرامًا عبر ما يعرف باسم عمليات تكميم المعدة.

ولجأ "أحمد" الذي لايمتلك المال الكافي لإجراء عملية التكميم، إلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر أحد أقاربه الذي عرض معاناته مع الوزن الزائد على أحد المدونين المعروفين في السعودية، ليتبنى حالته ويجد متنافسين كثيرين على تقديم المساعدة له.

وبدأت قصة "أحمد" برسالة تشرح حالته وصلت إلى "نايف مدخلي"، المدون المعروف بلقب "نايفكو"، لتجد استجابة منه ومن متابعيه الذين تعاطفوا مع الشاب، قبل أن تنهال العروض المجانية للعلاج.

ونشر "نايفكو" الرسالة التي تشرح معاناة "أحمد"، بجانب تغريدة قال فيها: "أحمد يحتاج عملية تكميم، ونحتاج دكتورًا أو مركزًا يتكفل معنا ويصنع قصة نجاح تساعده على تغيير حياته، أحمد من جدة، لكنه مستعد أن يجري العملية في أي مدينة، ونجاح هذه القصة هو نجاح لكل من يساهم فيها، ونجاح للدكتور والمركز، وبعد العملية سأقوم بنشر صورة أحمد، إذا نحف واستقر وزنه، من معنا؟".