ماذا تعرف عن أضرار "متلازمة التعب المزمن"؟

تشكل متلازمة التعب المزمن تحديات كبيرة للأفراد المصابين بها، وهي حالة صحية معقدة تتميز بالتعب المستمر الذي لا يخف بالراحة ويصاحبه مجموعة من الأعراض الأخرى.

وفي حين أن أسبابه الدقيقة لا تزال غير محددة، يعزو الخبراء الطبيون تطوره إلى مجموعة من العوامل مثل الالتهابات الفيروسية، وعدم تنظيم المناعة، والاختلالات الهرمونية، والاستعداد الوراثي.

وأحد التأثيرات الرئيسة لمتلازمة التعب المزمن هو تأثيرها العميق على الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي ينظم وظائف الجسم الأساسية بما في ذلك معدل ضربات القلب وضغط الدم والهضم.

ويمكن أن يؤدي الخلل في الجهاز العصبي الذاتي لدى الأفراد المصابين بمتلازمة التعب المزمن إلى عدم انتظام التحكم في ضغط الدم، والذي يتميز بالتقلبات بين انخفاض ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم.