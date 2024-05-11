أول تصريح لنسرين طافش بعد براءتها (فيديو إرم نيوز)

قالت الفنانة السورية نسرين طافش إنها استأنفت نشاطها الفني بشكل طبيعي، عقب انتهاء قضية "الشيك بدون رصيد"، مشيرة إلى أنها تواصل تصوير أعمال فنية جديدة، من بينها مسلسل "بدون مقابل" إلى جانب فيلمين سينمائيين ستبدأ تصويرهما قريبا.

وأضافت طافش، في تصريحات أدلت بها لـ"إرم نيوز"، أنها لا تود الحديث أو التعليق على القضية التي أثارت الجدل أخيرا؛ بسبب انتهاء الأمر بمصالحة قضائية.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات، في قضية إصدار شيك من دون رصيد، ودفعها مبلغ 4 ملايين جنيه من أجل التصالح.

وأوضحت نسرين تفاصيل أعمالها الفنية الجديدة التي تعيرها الاهتمام حاليا، قائلة: "لدي فيلمان سينمائيان لا أستطيع التحدث عن تفاصيلهما أو اسميهما حاليا لحين بدء التصوير، أحدهما فيلم كوميدي والثاني درامي، إلى جانب مواصلتي تصوير مشاهدي في مسلسل بدون مقابل، ويتبقى لي يومان فقط وأنتهي من تصوير جميع مشاهدي فيه".

وبسؤالها عن الحضور ما بين السينما والدراما وسط معادلة صعبة على كثير من الممثلات؟ .. أجابت: "يهمني في المقام الأول أن تكون الأعمال الفنية التي أشارك فيها، سواء كانت في السينما أو الدراما، إضافة لي تمثيليا؛ لأنني أحب أن أقدم أدوارًا فنية أشعر بأنني مستمتعة وأنا أقوم بها، الجمهور له حق علينا في الفن الذي نُقدمه له، هذا ما أسعى إليه من خلال تقديم أعمال تهم الجمهور، وأن أشعر بالمتعة في مشاركاتي التمثيلية بغض النظر إن كانت سينما أو دراما أو مسرحا".