أول تصريح لنسرين طافش بعد براءتها (فيديو إرم نيوز)
قالت الفنانة السورية نسرين طافش إنها استأنفت نشاطها الفني بشكل طبيعي، عقب انتهاء قضية "الشيك بدون رصيد"، مشيرة إلى أنها تواصل تصوير أعمال فنية جديدة، من بينها مسلسل "بدون مقابل" إلى جانب فيلمين سينمائيين ستبدأ تصويرهما قريبا.
وأضافت طافش، في تصريحات أدلت بها لـ"إرم نيوز"، أنها لا تود الحديث أو التعليق على القضية التي أثارت الجدل أخيرا؛ بسبب انتهاء الأمر بمصالحة قضائية.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات، في قضية إصدار شيك من دون رصيد، ودفعها مبلغ 4 ملايين جنيه من أجل التصالح.
وأوضحت نسرين تفاصيل أعمالها الفنية الجديدة التي تعيرها الاهتمام حاليا، قائلة: "لدي فيلمان سينمائيان لا أستطيع التحدث عن تفاصيلهما أو اسميهما حاليا لحين بدء التصوير، أحدهما فيلم كوميدي والثاني درامي، إلى جانب مواصلتي تصوير مشاهدي في مسلسل بدون مقابل، ويتبقى لي يومان فقط وأنتهي من تصوير جميع مشاهدي فيه".
وبسؤالها عن الحضور ما بين السينما والدراما وسط معادلة صعبة على كثير من الممثلات؟ .. أجابت: "يهمني في المقام الأول أن تكون الأعمال الفنية التي أشارك فيها، سواء كانت في السينما أو الدراما، إضافة لي تمثيليا؛ لأنني أحب أن أقدم أدوارًا فنية أشعر بأنني مستمتعة وأنا أقوم بها، الجمهور له حق علينا في الفن الذي نُقدمه له، هذا ما أسعى إليه من خلال تقديم أعمال تهم الجمهور، وأن أشعر بالمتعة في مشاركاتي التمثيلية بغض النظر إن كانت سينما أو دراما أو مسرحا".
وتابعت قائلة: "حضوري في أعمال فنية بأي نوعية فنية يعتمد على شعوري تجاه ما يعرض علي وأرغب في تقديمه، إذ دائما يكون أمامي تحدٍ كبير بيني وبين نفسي من أجل تقديم أفضل ما لدي، وأن يكون كل عمل وتجربة أظهر فيها أفضل، وتحمل خطوات للأمام أفضل من التي سبقها".
وبيّنت نسرين تفاصيل دورها في مسلسل "بدون مقابل"، التي تكشفها للمرة الأولى، قائلة: "أجسد دور إعلامية ناجحة للغاية تُدعى ريهام، تمتلك شخصية قوية لكنها مرت بالكثير من الصعوبات التي جعلتها قاسية بعض الشيء في حياتها وفي أحكامها".
وعما إذا كانت هناك مرجعيات من أساليب إعلاميات شهيرات من الواقع لتقديم الدور؟ قالت: "لم تكن هناك مرجعيات لشخصيات واقعية لإعلاميات، لكن الشخصية قد تحمل بعض التقاطعات مع أسماء إعلاميات من الواقع، وهذا قد يلتفت إليه الجمهور، لكنني قدمت دور الإعلامية بطريقتي من دون أن أجعلها متشابهة مع أي أسماء إعلامية نسائية، لكن الناس قد يرون التقاطع بين الشخصية الدرامية وبعض الشخصيات الواقعية، وهذا طبيعي وقد تحدث مقارنة بهذا الصدد، أرى الأمر طبيعي من حيث المقارنة والتقاطع ما بين الشخصيات الدرامية والواقعية، لكنها شخصية مختلفة تمثيليا بالنسبة لي، ولا أريد أن أذكر تفاصيل حول الدور، خصوصا أن المسلسل ما زال قيد التصوير وأنتظر عرضه قريبًا".
الجدير بالذكر أن مسلسل "بدون مقابل" تم ترحيل عرضه من موسم دراما رمضان الماضي في الأيام الأخيرة قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وتدور أحداثه حول بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب والتصدي للمؤامرات في إطار تراجيدي تشويقي، والمسلسل بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، ونسرين طافش، وعمرو عبدالجليل، ووفاء عامر، ومنة فضالي، وأيتن عامر، وخالد سليم، ومحمد أبو داود، وبسنت حاتم، ونخبة من الممثلين، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد.
يذكر أنه صدر أخيرا حكم قضائي بحبس طافش 3 سنوات، في قضية إصدار شيك من دون رصيد، وقبلت المحكمة التصالح بدفع 4 ملايين جنيه مصري، وانقضت الدعوى المقدمة ضدها وتسلمت شهادة من محكمة جنوب الجيزة تفيد بانتهاء القضية، والتي تعطيها الضوء الأخضر للسفر خارج مصر، بعد وضع اسمها في قائمة المنع من السفر؛ بسبب الحكم القضائي الذي صدر بحقها.