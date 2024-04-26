رومي القحطاني "تتفاوض" لتمثيل السعودية بمسابقة ملكة جمال الكون

قالت رومي القحطاني، الشابة السعودية التي فازت بلقب ملكة جمال السعودية في مسابقات محلية، إنها تتفاوض مع منظمة ملكة جمال الكون لتمثيل بلدها في مسابقة الجمال الأشهر في العالم.

وتضاربت الأنباء حول مشاركة القحطاني في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، حيث أعلنت عارضة الأزياء مشاركتها في نسخة العام الحالي من المسابقة كأول سعودية تخوض هذه التجربة، فيما نفت المنظمة المشرفة على المسابقة اختيار أي سعودية حتى الآن.

وقالت القحطاني في تصريحات جديدة، تم نشرها اليوم الجمعة، عبر مواقع متخصصة بعالم الموضة والأزياء، إن المنظمة تواصلت معها خلال شهر رمضان المنصرم، وأنها تتفاوض معها حاليا حول المشاركة.

وتبلغ القحطاني من العمر 29 عاماً، وسبق أن شاركت في العديد من المسابقات، مثل ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط.

وتعرِّف القحطاني نفسها على أنها من مواليد عام 1995، وبأنها طبيبة أسنان إلى جانب كونها عارضة أزياء.

وتشارك الشابة السعودية في مسابقات الجمال بطولها البالغ 162 سم، ووزن 55 كيلو غراماً.

وتحظى رومي بمتابعة مليون حساب في "إنستغرام"، وعدد كبير آخر من المتابعين في باقي مواقع التواصل الاجتماعي التي يغلب على محتواها فيها عرض الأزياء.

ولم تعلن وزارة الثقافة السعودية ولا هيئاتها المتعددة المعنية بدعم قطاع الأزياء والفنون المشاركة في المسابقة.