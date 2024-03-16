محمد المنصور يكشف حقيقة تعرض حياة الفهد لأزمة صحية خطيرة

كشف الفنان الكويتي محمد المنصور حقيقة تعرض مواطنته الفنانة حياة الفهد لأزمة صحية خطيرة، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وأكد المنصور في تصريح لـ "إرم نيوز" أن تلك الشائعات التي راجت مؤخراً غير صحيحة، موضحاً أنها تعاني من بعض المشاكل البسيطة في المعدة".

وأوضح أن حياة الفهد تتلقى العلاج من تلك المشاكل الصحية في منزلها، مؤكداً أنها ليست في المستشفى كما تم تداوله مؤخراً.

وطمأن محمد المنصور الجمهور على صحة الفنانة الكويتية، مطالبًا بعدم تداول أنباء غير صحيحة عن حياة الفنانين لأن "مثل هذه الأنباء تؤثر على نفسية الفنانين"، حسب قوله.

وكانت الدكتورة الكويتية المعروفة فوزية الدريع قد ظهرت في مقطع فيديو علقت فيه على أزمة حياة الفهد، ووجهت رسالة مبهمة لم توضح المقصود بها أو أسبابها.

وقالت: "حسبي الله على من قهرك، حسبي الله، الله يرأف بحالك وحالنا.. دعائي... أنت الوفاء كله".

يأتي ذلك في ظل غياب الفنانة حياة الفهد عن التواجد في دراما رمضان هذا العام، في الوقت الذي حضرت فيه بقوة واستمرارية طوال السنوات الماضية.