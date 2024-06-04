وجهة محتملة للأمير هاري وميغان في حال طردهما من الولايات المتحدة

تواجه دوقة ساسكس ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري تحديات قانونية، قد تؤدي إلى طردهما من الولايات المتحدة بعد الاعترافات المثيرة التي كشفها هاري في سيرته الذاتية Spare.

وتضمنت اعترافاته استخدامه السابق للمخدرات مثل الكوكايين والماريجوانا والفطر السحري؛ ما أثار تساؤلات حول صحة معلوماته في طلب تأشيرة الولايات المتحدة.

واتخذت مؤسسة التراث، وهي مؤسسة فكرية محافظة مقرها واشنطن، إجراءات قانونية لفتح ملفات الهجرة الخاصة بالأمير هاري، حيث تطالب بالتحقيق فيما إذا كان قد تم تقديم معاملة خاصة للأمير عند قدومه إلى الولايات المتحدة في مارس 2020 أم لا.