ظاهرة "حفلات الزفاف التي تتحول إلى مآتم" تحصد عروسين جديدين في مصر

في حلقة جديدة من ظاهرة "حفلات الزفاف التي تتحول إلى مآتم" بمصر، لقى عروسان ومصور حتفهم بقرية "دندرة" بمحافظة قنا جنوبي البلاد، لتتشح القرية بالسواد وتعم حالة من الحزن والصدمة، وتنقلب قاعات العرس إلى سرادق عزاء.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن أن سبب الحادث يعود إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة القادمة من محل الكوافير، والمتجهة إلى حفل الزفاف وبداخلها الضحايا؛ ما أدى إلى غرقها في إحدى القنوات المائية.

ونتج عن الحادث مصرع العريس أحمد عبد العليم أبو بكر، 25 عاما، والعروس هناء سعيد أبو بكر البالغة من العمر 22 عاما، والمصور محمود هاشم.