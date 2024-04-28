ظاهرة "حفلات الزفاف التي تتحول إلى مآتم" تحصد عروسين جديدين في مصر
في حلقة جديدة من ظاهرة "حفلات الزفاف التي تتحول إلى مآتم" بمصر، لقى عروسان ومصور حتفهم بقرية "دندرة" بمحافظة قنا جنوبي البلاد، لتتشح القرية بالسواد وتعم حالة من الحزن والصدمة، وتنقلب قاعات العرس إلى سرادق عزاء.
وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن أن سبب الحادث يعود إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة القادمة من محل الكوافير، والمتجهة إلى حفل الزفاف وبداخلها الضحايا؛ ما أدى إلى غرقها في إحدى القنوات المائية.
ونتج عن الحادث مصرع العريس أحمد عبد العليم أبو بكر، 25 عاما، والعروس هناء سعيد أبو بكر البالغة من العمر 22 عاما، والمصور محمود هاشم.
وقبل أيام شهدت محافظة البحيرة، التي تبعد نحو 174 كيلومترًا عن القاهرة، سيناريو مماثلا، حيث غرقت سيارة الزفاف التي كانت تقل العريس "محمود" والعروس "شيماء" وصديقتها "نورهان" في قناة مائية مجاورة للطريق الزراعي عند مدخل قرية "ديبي" بالمحافظة؛ ما أدى إلى مصرع صديقة العروس ونقل العروسين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ورغم أنه كثيرا ما يتحول زفاف إلى مأتم في مصر نتيجة وفاة أحد العروسين أو قريب لهم من الدرجة الأولى لاسيما الوالدين، إلا أن الألم يصبح مضاعفا ويمتزج بالصدمة والحسرة حين يكون السبب موت العروسين أو أحدهما غرقا.
وتكثر مثل هذه النوعية من الحوادث في المناطق الريفية والقرى النائية، حيث الطرق غير ممهدة جيدا ولا توجد غالبا مسافة آمنة بين حرم الطريق وبين القنوات المائية.