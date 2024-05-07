وزيرة الخارجية الألمانية تهدر ركلة جزاء أمام فيجي (صور)

وفي جولة لاتحاد كرة القدم في فيجي، قالت بيربوك إنها لعبت في شبابها كمدافع أيسر وفي خط الوسط الأيسر في نادي "توشبو ينزن" بولاية سكسونيا السفلى.

وقالت: "عندما كنت مراهقة، لم يكن لدي أي علاقة بالسياسة"، مشيرة إلى أنها أرادت لاحقا أن تصبح مراسلة رياضية قبل أن يدخلها تدريب في برلمان الاتحاد الأوروبي إلى عالم السياسة.