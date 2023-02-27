"جني الغابات" يضع رئيس المكسيك في مأزق

وفي الصورة التي نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية، يمكن رؤية هيئة كائن قصير متسلقاً غصن شجرة وعيناه براقتان تتخذ شكل نجوم، تمثل "aluxe"، ويُقال إنه يسكن الغابات والمزارع وغالباً ما ينفذ ألاعيب ومقالب في البشر، مثل إخفاء الأشياء.

يُذكر أنه حتى الوقت الراهن، هناك بعض الأشخاص ممن يتركون هدايا لهذا الكائن، من أجل استرضائه.

وعلى الرغم من الصورة المثيرة، إلا أنها وضعت الرئيس المكسيكي في مرمى سخرية وانتقادات رواد الإنترنت، مشيرين إلى أنه لم يتحقق من صحة الصورة.