ضربة خطيرة على الرأس جعلت هذا الرجل "عبقريًّا"

في قصة غريبة، تعرَّض الأمريكي جيسون بادجيت لهجوم عنيف من قبل رجلين في سبتمبر عام 2002، لتتغير حياته تمامًا بطريقة لم يتوقعها أحد.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية، انهال رجلان بالضرب على جيسون خارج إحدى الحانات في ألاسكا، حيث قام أحدهما بضربه على مؤخرة رأسه؛ ما سبَّب له ارتجاجًا في المخ إلى جانب نزيف في الكلى، وبعد ساعات تم إرسال جيسون إلى المنزل بعد إعطائه جرعة من المسكنات.

وبمجرد عودته إلى المنزل، بدأ سلوك جيسون يتغير بطريقة غريبة، ليتضح أنه يعاني إصابة دماغية خطيرة، سببت له حالة اضطراب الوسواس القهري.

وقال جيسون في مقابلة صحفية لـ"بي بي سي" مؤخرًا: "أتذكر فقط تثبيت البطانيات والمناشف على جميع نوافذ منزلي.. وأتذكر أيضًا استخدام رغوة الرش لإغلاق الباب الأمامي بالغراء".

وجعل الوسواس القهري جيسون يخاف من الجراثيم، ليقوم بغسل يدي ابنته وينظفهما بشكل متكرر، كما قال إنه كان يطلب منها خلع حذائها، وتبديل ملابسها فور دخول المنزل".