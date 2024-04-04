بعد التباين في غرة رمضان.. هل يتفق العرب على هلال العيد؟

بعد الاختلافات التي حدثت في تحري هلال شهر رمضان، يبدو أن توقيت عيد الفطر سيكون عامل اتفاق بين معظم الدول العربية.

وكانت دول عربية مثل مصر والسعودية وقطر قد بدأت شهر رمضان في 11 مارس/آذار، فيما بدأ الشهر في دول أخرى مثل سلطنة عمان والأردن يوم 12 مارس آذار.

ووفق خبراء فلكيين، من المنتظر أن توحد حركة القمر بين جميع الدول في بداية شهر شوال بصرف النظر عن بدء يوم الصوم.

وستخرج الهيئات الشرعية في كل بلد يوم 29 من رمضان لتحري هلال شوال، فإذا ثبتت رؤيته كان اليوم التالي هو أول أيام عيد الفطر وفي حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم التالي هو المتمم لرمضان واليوم الذي يليه هو يوم العيد.

وفقا للحسابات الفلكية، فإن الدول التي بدأت رمضان في 11 مارس/ آذار ستخرج لرؤية الهلال يوم 8 أبريل مثل مصر والسعودية ، حيث تستحيل رؤية الهلال فلكيا لأنه سيكون قد اختفى قبل غروب الشمس، ما يعني أن الثلاثاء 9 أبريل/ نيسان سيكون المتمم لشهر رمضان، في حين أن اليوم التالي وهو الأربعاء سوف يتم إعلانه أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفيما يتعلق بالدول التي بدأت صيامها في 12 مارس/آذار مثل الأردن وسلطنة عمان، ستتحرى الهلال بها يوم 9 أبريل/ نيسان، وسيكون قد مضى يوم كامل تقريبا على مولد القمر الجديد، وهو ما يعني أن تلك الدول سيكون لديها إمكانية كبرى لرصد الهلال وإعلان اليوم التالي، أي الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر أكد في بيان أن غرة شهر شوال ستكون يوم الأربعاء 10 أبريل/ نيسان 2024 .