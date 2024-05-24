عائشة بن أحمد تكشف سبب رفضها الزواج حتى الآن‎

كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أسباب رفضها الزواج حتى الآن، مشيرة إلا أنها تهرب من الحب والزواج خوفًا من الألم.

وأضافت عائشة بن أحمد خلال لقاء تلفزيوني: "أنا أحارب من أجل أي شيء إلا الحب، أنا جبانة جدًّا أخاف من الوجع؛ لذلك أحمي نفسي، ولا أريد أن أشعر بالوجع من أجل أي شيء، وأبتعد عن أي طريق قد يؤدي بي إلى الوجع".

وتابعت الفنانة التونسية: "أخاف على مشاعري وأخاف أتوجع، ولما أخاف أتعب فبهرب، وأنا مش بدي فرصة لحد بكون قافلة الباب أصلا من الأول، وحتى لما بكون مع حد حباه وبنوصل لحتة حلوة، أنا بكون جبانة وبخاف على نفسي زيادة على اللزوم فبهرب".

واستكملت عائشة بن أحمد: "منذ أن ذهبت إلى مصر من 10 سنوات وأنا أكرس حياتي للعمل، وعندما أنتهي من التصوير أعود إلى تونس للتواجد بجانب أهلي وأصدقائي، وليس لي علاقات اجتماعية بمصر، ولكن بعد مسلسل (بدون سابق إنذار) قررت تكوين علاقات اجتماعية والتنزه والاستمتاع بحياتي؛ لأنني شعرت أنني أعيش للعمل فقط".

وأردفت عائشة: "أنا خلصت تصوير ورجعت أتمرن تاني رياضة ورقص، وأنا اتعلمت رقص السالسا والهيب هوب، وبدأت أتعلم تانغو بس صعب، وعاوزة أتعلم رقص فلامنكو الفترة الجاية".

يذكر أن آخر أعمال عائشة بن أحمد مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد خالد صالح، وإسلام حافظ، وجهاد حسام، وأحمد على ماهر، ونهال عنبر، وحنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين.