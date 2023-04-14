مسلمو ألمانيا: الإفطارات الجماعية فرصة لمحاربة الكراهية

تفتقر ألمانيا لأجواء شهر رمضان المبارك الروحانية والحميمية، إلا أن المسلمين في هذا البلد الأوروبي يحاولون خلق أجواء مشابهة لعادات الشهر الفضيل في الدول الإسلامية، وفقًا لعبد الصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا.

ويوضح اليزيدي لـ"إرم نيوز"، أنه "لا توجد عادات رسمية معمول بها في رمضان، إنما هي عبارة عن لقاءات أسرية على موائد الإفطار، وصلاة التراويح التي تنتهي بلقاء الأحبة في المساجد.. فأجواء رمضان نخلقها نحن في بلدنا ألمانيا قدر الإمكان".