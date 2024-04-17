ابنة مريم فخر الدين: أمي لم تكن تُطيق عبد الحليم حافظ (فيديو)

صدمت إيمان ذو الفقار ابنة الفنانة المصرية الراحلة مريم فخر الدين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحاتها "الجريئة" عن والدتها الراحلة.

وفي لقاء تلفزيويني أخير لها، كشفت إيمان عن تعرضها للتنمر في مرحلة الطفولة من إحدى زميلاتها، التي قالت لها إن والدتها تم تقبيلها بضع مرات من الفنان المصري عبد الحليم حافظ.

وقالت ابنة مريم فخر الدين"في إحدى المرات كانت هناك زميلة لي في المدرسة الداخلية التي كنت ملتحقة بها، كانت تتنمر علي، وتقول لي والدك ووالدتك اطلقوا 3 مرات ولن يعودوا إلى بعضهما إلا من خلال محلل، ووقتها كان عمري 7 سنوات ولم أعرف معنى كلمة محلل".

واستطردت إيمان في حديثها عن الفتاة المتنمرة قائلة "كانت تقول لي: والدتك قبَّلها كم قبلة عبد الحليم؟ وأنا أعلم أن هذا عمل سينمائي وليس حقيقة، فوالدتي لم تكن تطيق عبد الحليم حافظ رحمه الله، وكنت دائمًا أبكي بسبب حديثها".

"ماما مظلومة"

وتحدثت إيمان عن معاناتها مع والدتها بسبب انشغالها بالأعمال الفنية على حساب أسرتها قائلة "ماما كانت مظلومة لأنها كانت بتشتغل فيلمين في الوقت ذاته، وأن يكون عندها بيبي ده من رابع المستحيلات".

واستكملت "في البداية كانت جدّتي تجلب لها مربيات من الكنيسة، واحدة روسية وبعدها فرنسية وبعدها ايطالية، ولما غادرن مصر ماما اضطرت للجوء للمصريات لمساعدتها في تربيتي".

وكشفت عن السبب في استغناء والدتها عن المربيات وإلحاقها بمدرسة داخلية قائلة "في إحدى المرات كان عندي حمّى روماتيزمية وأنا عمري 4 سنين، وماما رجعت لقت الشغالة بتستحمّى وأنا وحدي ماشية حافية والقيء على كل جسمي، وأصابها الجنون... ورغم أنها لطيفة ضربت الشغالة لغاية باب الشقة، وكان الحل هو تسجيلي بمدرسة داخلية".