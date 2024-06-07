لهذا السبب.. نجوم "العشق الممنوع" يتعرضون لانتقادات واسعة
تعرض نجوم المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع" لانتقادات واسعة من الجمهور بسبب تجاهلهم وفاة مواطنتهم وإحدى أبطال المسلسل الفنانة فاطمة كارانفيل.
وكشفت وسائل إعلام تركية عن غياب كل من بيرين سات وكيفانتش تاتليتوغ وسلجوق يونتام ونيباهات جيري وهازال كايا عن الصلاة على جثمان كارانفيل، التي أقيمت يوم أمس الأربعاء، في مسجد "بربروس حيرتين باشا" في ليفنت، وتم دفن جثمانها في مقبرة "فيريك إرمي".
ولم يقتصر تجاهل نجوم "العشق الممنوع" على عدم حضور الجنازة، بل وصل إلى أنه لم ينع الراحلة أحد على مواقع التواصل الاجتماعي سوى هازال كايا التي كتبت: "عزيزتي فاطمة أختي، مؤسف جدًا".
وتوفيت، يوم الثلاثاء الماضي، الفنانة التركية الشهيرة فاطمة كارانفيل، عن عمر ناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض.
وأعلن أصلي إسلام أوغلو، مدير أعمال الفنانة الشهيرة، وفاتها من خلال تدوينة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، قال فيها: "لقد فقدنا الممثلة العزيزة فاطمة كارانفيل، ونعلن ببالغ الحزن وفاة واحدة من فنانات السينما والمسرح التركي المحترمات، التي شاركت في العديد من المشاريع الناجحة وحازت العديد من الجوائز".
وأوضح أوغلو أن الفنانة الراحلة "لم تكن مثالًا فقط في التمثيل، لكنها كانت أيضًا مثالًا في الأناقة والجد والإنسانية؛ لذا نشعر بحزن عميق لهذه الخسارة المؤلمة".
ومضى أوغلو قائلًا: "لن ينطفئ نورها أبدًا، ستستمر في اللمعان في قلوبنا، وفي عالم الفن، ولتكن روحها في الجنة".