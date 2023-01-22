أطفال في عربة.. عراقي يثير تعاطفا واسعا خلال احتفالات التتويج بخليجي 25 (فيديو)

لم يكن العراقي، ثائر يوسف التركماني (44 عاماً) يعلم أن خروجه في ليلة تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس الخليج، سيغيّر حياته وعائلته، بعد انتشار صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الوقت الذي كان المحتفلون في منطقة تلعفر، يسيرون بسيارات فخمة، وأخرى متوسطة الحال، كان يوسف، يحمل أربعة أطفال يلوّحون بالعلم العراقي، على عربة مخصصة لنقل الخضار والفواكه، في مشهد أثار إعجاب وتعاطف العراقيين.