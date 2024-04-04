تايوان.. مذيعتان تترنحان على وقع الزلزال والنشرة مستمرة (فيديو)

استمرّت مذيعتان من تايوان بأداء النشرة، على قناتين منفصلتين، خلال تعرض البلاد لزلزال بقوة تجاوزت سبع درجات، رغم الاهتزازات العنيفة في محيطهما.

على قناة SET News الإخبارية المحلية، ظهرت المذيعة وهي تندفع يمينًا ويسارًا، محاولةً المحافظة على توازنها من دون السقوط، فيما اهتزت الكاميرا، والاستوديو بعنف، وتساقطت منه الحجارة، وبدا أنها لا تدرك أن زلزالاً بقوة مدمّرة يحدث.