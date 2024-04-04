تايوان.. مذيعتان تترنحان على وقع الزلزال والنشرة مستمرة (فيديو)
استمرّت مذيعتان من تايوان بأداء النشرة، على قناتين منفصلتين، خلال تعرض البلاد لزلزال بقوة تجاوزت سبع درجات، رغم الاهتزازات العنيفة في محيطهما.
على قناة SET News الإخبارية المحلية، ظهرت المذيعة وهي تندفع يمينًا ويسارًا، محاولةً المحافظة على توازنها من دون السقوط، فيما اهتزت الكاميرا، والاستوديو بعنف، وتساقطت منه الحجارة، وبدا أنها لا تدرك أن زلزالاً بقوة مدمّرة يحدث.
وعلى قناة iNews، أكملت المذيعة حديثها أيضًا، لحظة وقوع الزلزال المدمر، رغم أنها كانت تتحدث عن إنذار مبكر لوقوع زلزال. وظهرت كشّافات الإضاءة في الاستوديو تتحرك بشكل عنيف وخطر.
وأدى الزلزال إلى اهتزاز المباني من أساساتها، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.
وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا "أكبر زلزال" يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما قتل زلزال قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص.