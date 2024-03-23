"وليمة الموتى".. عادة سودانية غريبة في كل رمضان

تحيي الشعوب العربية والإسلامية، مع حلول شهر رمضان كل عام، عادات وموروثات تقليدية، منها الغريب ومنها المستهجن، ومنها المحبب، إلا أن السودانيين كانوا لافتين بعادة صادمة.

ويحيي الشعب السوداني كل عام عادة يطلق عليها "وليمة الموتى" أو "عشاء الراحلين"، والتي يقيمونها إحياء لذكرى أحبائهم المتوفين ووفاء لهم.