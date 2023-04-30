كاميلا من عشيقة شوّهت صورتها إلى ملكة متوجة

وهي متزوجة منذ 18 عامًا من تشارلز الذي عرفته منذ أكثر من خمسين عامًا.

ويقدّم الزوجان صورة شراكة متواطِئَين كما حدث أخيرًا في رحلتهما إلى ألمانيا التي كانت الأولى لهما إلى الخارج منذ أن أصبح تشارلز ملكًا في أيلول/سبتمبر.

وترى إيزابيل ريفيير المتخصصة في النظام الملكي البريطاني "أنها امرأة عاطفية وذكية مليئة بروح الدعابة والحس السليم ولم تسع إلى الظهور"، معتبرة أن "الذين لا يحبونها هم الذين لا يعرفونها".

لكن على الرغم من إخلاصها للتاج ومئات المناسبات التي تحضرها سنويًّا ورعايتها لعدد كبير من الأعمال الخيرية، لم تتجاوز شعبيتها الـ46%. ولا يرغب أكثر من 14% من البريطانيين أن تُعرف باسم "الملكة كاميلا" حسب استطلاع جديد للرأي.

وفي أفضل الأحوال، يوافق 36% من البريطانيين على منحها لقب "الملكة القرينة" كما رغبت الملكة إليزابيث الثانية مقابل 23% يعتقدون أنه لا ينبغي أن تُمنح أي لقب على الإطلاق حسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة ديلي ميل.

"تزوجت الرجل الذي تحبه"

كانت الأميرة ديانا أطلقت عليها اسم نوع من الكلاب الخطيرة (روتوايلر). وهذا النعت لاحقها لفترة طويلة. أما الأمير هاري نجل تشارلز وديانا فقد وصفها في سيرته الذاتية "البديل" بـ"الشريرة" التي "تطمع بالتاج".