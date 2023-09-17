خبراء: زلزال الحوز أصاب أطفال المغرب بالكوابيس والتبول اللاإرادي

أضر الزلزال الذي ضرب المغرب، بالأطفال، وترك لديهم صدم عنيفة، ربما سيحملون آثارها معهم وهم كبار، لاسيما إن لم يتلقوا المساعدة والعلاج النفسي المناسبين.

وكشف خبراء مغاربة في طب الأطفال أن الزلزال أثر بالسلب على نفسية الأطفال وسبب لهم كوابيس وتبولًا لا إراديًّا نتيجة الصدمة العنيفة التي عايشوها.

ونقل موقع "هسبريس" المغربي عن الدكتورة آمال لديد الأخصائية النفسية قولها إن "أول ما يحتاجه الطفل هو الحماية والرعاية وتواجده مع أطفال آخرين تجمعه بهم المحنة نفسها، ثم تواجده مع بعض الأشخاص البالغين ممن اعتاد العيش معهم في البيئة نفسها من أقرباء أو جيران أو أشخاص من محيطه الاجتماعي".