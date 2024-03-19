شارك في ليالي الحلمية.. وفاة الفنان المصري محمود الشاذلي‎

توفي اليوم الفنان المصري محمود الشاذلي بعد معاناة طويلة مع المرض، ومن المقرر إقامة جنازته، غدًا، في مسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ.

ونعى الفنان المصري أحمد صادق الفنان الراحل في منشور كتبه عبر صفحته على فيسبوك قال فيه: "البقاء لله، محمود الشاذلي في ذمة الله، إلى لقاء في عالم أرحب، نسألكم الدعاء".

وابتعد الفنان محمود الشاذلي عن الأضواء، في السنوات الأخيرة، بعد إصابته بجلطة تسببت له في شلل نصفي، الأمر الذي دعاه إلى ترك الفن بعد عدم قدرته على التمثيل، وعودته إلى قريته بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، حيث مكث هناك طيلة السنوات الماضية إلى أن مات اليوم.

ويعد "الشاذلي" من أبرز الممثلين في فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث شارك في معظم الأعمال التي قدمت حينها، خاصة التي أخرجها ابن بلدته المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ، وأعمال الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، حيث شارك في مسلسلات: "ليالي الحلمية، "البوسطجي" و"نهاية العالم ليست غدًا" و"حلم الليل والنهار" و"الوسية" و"الثعلب" و"خالتي صفية والدير" و"الحاوي" و"الأصدقاء" و"للعدالة وجوه كثيرة" و"أجمل الزهور" و"زهور من نور"، "الفتوحات الإسلامية" و"القضاء في الإسلام" و"سقوط الخلافة" و"الفرسان" و"الزيني بركات" و"الأبطال".