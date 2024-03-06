يروي مسلسل "الصديقات.. القطط" قصة راقصات يكشفن زيف المجتمع بعد اعتزالهن عالم الرقص، وذلك في إطار عمل اجتماعي معاصر، بحسب ما ذكر القائمون على المسلسل.

والمسلسل، الذي كتب نصه أحمد السيد، فيما ذهب السيناريو والحوار إلى جودت البيك، وكان الإخراج من نصيب محمد زهير رجب، يكشف عن حياة الراقصات بعد مغادرتهن خشبة المسرح.

ويكشف المسلسل، بحسب القائمين عليه، مدى إنسانية الراقصات وما يتحلين به من شهامة وكرامة، إلى جانب خطوط وهموم مجتمعية كبيرة وهموم أخلاقية عميقة.

ويأتي العمل من بطولة: فايز قزق، ورضوان عقيلي، وعلي كريم، وتيسير إدريس، ومحمد حداقي، وكرم شعراني، وفاتح سلمان، وتشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: صباح الجزائري، وسوزان نجم الدين، وأمارات رزق، وديمة الجندي، وصفاء سلطان، ورنا شميس، ونظلي الرواس، ورنا ريشة، وروعة السعدي، والوجه الجديد سالي أحمد.