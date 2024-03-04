مسلسل "مال القبان".. بين سلطة الثروة وقوة العدل

بعد تأجيل عرض مسلسل "مال القبان" من رمضان الماضي بسبب عدم اكتمال تصويره، بات الآن من الأعمال الاجتماعية السورية المنافسة ضمن دراما رمضان 2024.

ويحكي العمل الاجتماعي المعاصر الذي كتبه علي وجيه ويامن الحجلي عن الواقع السوري من خلال سوق الهال بدمشق، بحيث يكون مُنطَلَق الحديث عن الجوع الذي يهمّ الناس كثيرًا، ومن خلال عوالم ذاك السوق يتم الدخول إلى العديد من الحكايات الاجتماعية الشعبية والمعاصرة، خصوصًا قصة عائلة (نعمان الزير).

وعلم "إرم" أن في الحكاية خطًّا دراميًّا يتوقع صُنَّاع العمل أن يُحدث جدلًا كبيرًا، بعد عرضه، متعلقًا بالشخصية التي تؤديها الفنانة سلاف فواخرجي، علمًا أن قصص العمل تمتد من الماضي للحاضر، ونرى الشخصيات بماضيها وحاضرها وكيف تتم مسارها إلى المستقبل.

المسلسل من إخراج سيف الدين سبيعي وهو ثالث عمل يجمعه مع الكاتبين وجيه والحجلي بعد مسلسل "على صفيح ساخن" الذي ضم نخبة من النجوم أبرزهم باسم ياخور، وأمل بوشوشة، وميلاد يوسف، وفي عام 2022 قدموا مسلسل "مع وقف التنفيذ" الذي شارك فيه غسان مسعود، وعباس النوري، وسلاف فواخرجي.

و"مال القبان" من بطولة بسام كوسا وسلاف فواخرجي اللذين يجتمعان بعد غياب ما يقارب العشرين عامًا من مشاركتهما الأخيرة في المسلسل الكوميدي "قانون ولكن" الذي عرض عام 2003، واعتبر سبيعي أن اجتماعه بالفنان بسام كوسا للمرة الأولى إضافة نوعية لمسيرته ولهذا العمل، وذلك عندما نشر صورة تجمعهما على حسابه في إنستغرام وعلَّق عليها: "أهم ما في القصة أنه أخيرًا اجتمعنا أنا والعظيم بسام كوسا".

ويضم العمل على قائمة أبطاله أيضًا كلًّا من خالد القيش، وسعد مينة، وحلا رجب، ويامن الحجلي، والراحل محمد قنوع.

ونشرت منصة "شاهد" الرقمية الإعلان الترويجي للمسلسل، وأرفقته بتعليق "الصراع بين الخير والشر، سلطة المال وقوة العدل في مسلسل مال القبان".