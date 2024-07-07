توفي الفنان الكوميدي المغربي مصطفى الداسوكين، السبت، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد تدهور صحته في الفترة الأخيرة، وفقا لمصادر إعلامية محلية.

الفنان الراحل كان من أبرز رواد الكوميديا في المغرب، حيث قدم مسيرة فنية طويلة استمرت لأكثر من أربعة عقود. عُرف بأدواره في عدد من المسلسلات والأفلام المغربية، ومن بين أشهر أعماله "عائلة سي مربوح"، "الهاربان"، "بوشتة وبوغطاية"، وغيرها من الأعمال الكوميدية والمسرحيات.

الداسوكين كان محبوبًا لدى الجمهور المغربي، وقد غاب عن الساحة الفنية لفترة بعد وفاة ابنه الأكبر وفقدانه لزوجته في السنوات الأخيرة.

تم تكريمه قبل سنوات في مهرجان مراكش للضحك، تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة وإسهاماته الكبيرة في صناعة الكوميديا والمسرح في المغرب.