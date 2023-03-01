"مستر بين" يبيع إحدى سياراته بمبلغ قياسي

وتعقيبًا على بيعها، قدم متحدث باسم مزاد "سيلفرستون" في بيان صحفي، لمحة عن هذه السيارة، والتي تتميز بلونها الخارجي النادر من مشتقات الأزرق، والذي يعرف باسم "لورد بلو" أو "لون الإله الهندوسي كريشنا والذي يشير إلى الذكاء الفائق"، بينما يميل تصميمها الداخلي إلى اللون الأخضر.

وذكر البيان أن سيارة أتكينسون جاهزة للعمل، وتضم ساعات بجودة عالية، وتسير بسرعات هادئة تصل إلى 90 ألف كيلومتر في الساعة، ومزودة بسجل شامل عن تاريخ عملها.