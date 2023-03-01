"مستر بين" يبيع إحدى سياراته بمبلغ قياسي
كسب النجم الكوميدي روان أتكينسون "مستر بين"، ثروة مفاجئة بعد أن باع سيارته الكلاسيكية في مزاد بمبلغ فاق التوقعات.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، الثلاثاء، اختار أتكينسون من مجموعة سياراته الخاصة سيارة نادرة من نوع لانشيا HF Integrale EVO II، للبيع هذا الأسبوع في مزاد السيارات "سيلفرستون" بمقاطعة وارويكشاير في إنجلترا.
وتوقع مقيمو السيارات أنها ستباع في المزاد بسعر يتراوح ما بين 65000 جنيه إسترليني، نحو (78380 دولارًا أمريكيًّا)، إلى 75000 جنيه إسترليني، نحو (90438 دولارًا أمريكيًّا)، لكنها فاقت هذه التوقعات، إذ بيعت بسعر 87750 جنيهًا إسترلينيًّا، نحو (105811 دولارًا أمريكيًّا).
وتعقيبًا على بيعها، قدم متحدث باسم مزاد "سيلفرستون" في بيان صحفي، لمحة عن هذه السيارة، والتي تتميز بلونها الخارجي النادر من مشتقات الأزرق، والذي يعرف باسم "لورد بلو" أو "لون الإله الهندوسي كريشنا والذي يشير إلى الذكاء الفائق"، بينما يميل تصميمها الداخلي إلى اللون الأخضر.
وذكر البيان أن سيارة أتكينسون جاهزة للعمل، وتضم ساعات بجودة عالية، وتسير بسرعات هادئة تصل إلى 90 ألف كيلومتر في الساعة، ومزودة بسجل شامل عن تاريخ عملها.
وتم استيراد هذه السيارة من اليابان إلى بريطانيا عام 2011، واشتراها أتكينسون عام 2021.
وعُرضت السيارة في معرض السيارات التاريخية "ريتو"، الذي نظم خلال الفترة ٢٤-٢٦ فبراير الماضي، في منطقة ستونيلي بارك بإنجلترا، حيث نالت اهتمامًا كبيرًا.
ونقلًا عن مجلة "هوت كارز" لأخبار السيارات، يشتهر نجم الكوميديا روان أتكينسون بحبه لجمع السيارات الكلاسيكية والشهيرة، بما في ذلك سيارة ماكلارين F1، وأنواع مختلفة من السيارات الفاخرة من العلامات التجارية "أستون مارتن،" و"بنتلي"، و"رولز رويس"، بالإضافة إلى سيارتي هوندا "أن أس إكس"، ومرسيدس "بنز 500 اي".