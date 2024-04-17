علي وجيه: ما مرَّرناه في "مال القبان" إنجاز للدراما السورية وللرقابة

قال السيناريست السوري علي وجيه إنه مرر أمام اللجنتين "صناعة السينما" و"اللجنة الوطنية للدراما" الكثير من الأمور التي لم يكونوا موافقين عليها، وخاصةً في مسلسل (مال القبان) معتبراً أن ما مرره فيه بمثابة إنجاز للدراما السورية وللرقابة أيضاً.

واعتبر وجيه خلال حواره ضمن برنامج "المختار"، أن إثارة الجدل ليس هدفاً بالنسبة له ولا لشريكه في الكتابة يامن الحجلي، لكن سعيهما الدائم لتقديم الجديد والمختلف وغير الاعتيادي هو ما يجعل أعمالهما مثيرةً للجدل.

وعلى صعيد الشخصيات بمسلسلي "ولاد بديعة" و"مال القبان" يرى وجيه أن الخاص منها هو الجدير بالطرح، لكنها تبقى نماذج غير قابلة للتعميم، فهي من نتاج الحرب ضمن ظروف خاصة جعلت من تلك الشخصيات ضحايا الظرف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وأضاف: "رؤيتنا أنا ويامن تتلخص بألا نخبِّئ الوسخ تحت السجادة، لأن ذلك لن يجعل الغرفة نظيفة، لذلك نعتمد المواجهة التي تحقق الصدمة لدى المشاهد، والهدف منها تسليط الضوء على الإشكاليات، خاصةً أننا نؤمن بأن الواقع هو من يولِّد الدراما وليس العكس، وهو قادر على مفاجأتك دائماً بسلبياته وإيجابياته".

وحول الانتقادات التي طالت أعماله والعنف الذي كرَّسته قال: "لست مع مقولة إن الدراما هي من تُربّي الناس، لكن الصدق مع الناس هو من يجعلهم يصدقونك، ومواجهتهم بحقائق مزعجة لهم يجعلهم يفكرون بها أكثر، كما أنها تحرض الحوار حول المشكلة".