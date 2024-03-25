"مال القبان".. حكاية مركبة تُسخِّر الاقتصاد لخدمة الدراما

يتابع مسلسل "مال القبان" لكاتبيه علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف الدين سبيعي تشويق الجمهور بخطوط درامية جديدة ومفاجآت من العيار الثقيل، تغذّي العمل وترفع أسهمه في السوق الدرامية، خاصةً مع حكاية تنهل من مجتمع سوق الهال، باعتباره المورِّد الأساس للسلة الغذائية للسوريين.

ليس ذلك فقط بل جَعَل الكاتبان من هذا السوق انعكاسًا لبورصات التجار وسمسرتهم على لقمة العيش، كل هذا من أجل زيادة أرباحهم، جاعلين من المال متلازمة حيوية مع حياة البشر، فكيف إن تمَّ توظيفه بذكاء مع مرادفتها "مَالَ" تعبيرًا عن الغش والصفقات من تحت الطاولة والتلاعب بقوت السوريين.

أزمات مركَّبة يطرحها العمل انطلاقًا من الوضع الاقتصادي السوري وتدهوره، ومنه ينطلق نحو أزمات اجتماعية أكبر، تتمثل بالمضاربات والاستغلال والسمسرة والإمعان في تحقيق المكاسب على حساب المواطن العادي الراكض وراء لقمة عيشه، ويتعزز الجشع من خلال استثمار الواقع السياسي في سوريا ولبنان والعراق وجعله ذريعة لزيادة أرباح تجار السوق.