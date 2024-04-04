جديد ريم السواس "ولادك بديعة".. الاستثمار بالدراما
حققت أغنية الفنانة السورية ريم السواس "ولادك بديعة" مئات آلاف المشاهدات على يوتيوب في يومها الأول؛ إذ استثمرت في النجاح الكبير لمسلسل "ولاد بديعة" الذي حاز انتشاراً واسعاً، وأصبحت شخصياته ولازماتهم الكلامية حديث الشارع السوري.
تقول كلمات الأغنية التي كتبها "مهند الهناور": "نص الناس بحياتي مصلحجية وبَيِّعة.. عملوا فيي الما عملوا حتى ولادك بديعة.. نص الناس بحياتي صحيان والهم واعي.. أنا زبونة دوّيمة بسوق المالو داعي.. ما بيشغلني كتير كتير فيّي طبع ما بهتمّ.. أنا زبونة دويمة بالحسبة المليانة دم".
ووزع الأغنية موسيقياً ياسر حطاب، والميكس ماستر لحليم الشاهر، وتظهر السواس في الفيديو كليب ترقص مع عازف الطبل، وفي خلفية المسرح بوسترات لشخصيات المسلسل الرئيسية الأربعة، وكلما مرَّت اللازمة الخاصة بأحدهم تلتفت المغنية السورية إلى صورته.
وعلى ما يبدو أن رسالة العمل الدرامي وشخصياته لفتت السواس وقررت الاستثمار بنجاح "ولاد بديعة" (كتابة علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج رشا شربتجي)، لاحقةً التريند الذي حققه المسلسل، على أمل أن يوازي نجاح أغنيتها نجاح ذاك العمل. واللافت أن جزءا من ذلك تحقق؛ إذ تجاوز عدد مشاهدات الفيديو كليب على يوتيوب الـمئتين وعشرين ألفا.
وفي سياق موازٍ، وباتجاه معاكس، حققت أغنية "فاحت ريحة البارود.. يا هلا وطلّت الأسود.. الله ولبّيسة العكال.. الله وشيالة الفرود"، للمغني الفلسطيني معن الرباع، انتشاراً هائلاً بعد أشهر من طرحه لها، وذلك بعد استخدامها في عدّة مشاهد مفصلية لشخصية "أبو الهول" التي يجسدها الفنان محمد حداقي ضمن مسلسل "ولاد بديعة"، وتحوَّلت الأغنية بحد ذاتها إلى تريند.