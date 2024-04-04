جديد ريم السواس "ولادك بديعة".. الاستثمار بالدراما

حققت أغنية الفنانة السورية ريم السواس "ولادك بديعة" مئات آلاف المشاهدات على يوتيوب في يومها الأول؛ إذ استثمرت في النجاح الكبير لمسلسل "ولاد بديعة" الذي حاز انتشاراً واسعاً، وأصبحت شخصياته ولازماتهم الكلامية حديث الشارع السوري.

تقول كلمات الأغنية التي كتبها "مهند الهناور": "نص الناس بحياتي مصلحجية وبَيِّعة.. عملوا فيي الما عملوا حتى ولادك بديعة.. نص الناس بحياتي صحيان والهم واعي.. أنا زبونة دوّيمة بسوق المالو داعي.. ما بيشغلني كتير كتير فيّي طبع ما بهتمّ.. أنا زبونة دويمة بالحسبة المليانة دم".

ووزع الأغنية موسيقياً ياسر حطاب، والميكس ماستر لحليم الشاهر، وتظهر السواس في الفيديو كليب ترقص مع عازف الطبل، وفي خلفية المسرح بوسترات لشخصيات المسلسل الرئيسية الأربعة، وكلما مرَّت اللازمة الخاصة بأحدهم تلتفت المغنية السورية إلى صورته.