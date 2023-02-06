شاكيرا تعد لألبوم جديد تكشف فيه تفاصيل انفصالها عن بيكيه
تستمر أزمة انفصال شاكيرا وبيكيه في إثارة ضجة، وفي حين أن واقعة الانفصال نفسها لم تثر الكثير من الجدل، إلا أن المناوشات بين الطرفين تعد هي الأبرز وتتصدر الأخبار، خاصة بعد استهداف شاكيرا لطليقها في آخر أغنيتين لها.
يبدو أن شاكيرا لم تنته من انتقامها الغنائي من بيكيه، فبعد تصدر الأخبار وقائمة سبوتيفاي بأغنيتها عن بيكيه، تعمل النجمة الكولومبية على إطلاق ألبوم جديد تتناول فيه تفاصيل انفصالها عن بيكيه.
فحسبما كشفه مصدر مطلع لم يُكشف عن هويته لموقع "انترناشونال نيوز"، تخصص شاكيرا ألبومها الجديد المنتظر لكشف الستار عن كواليس وتفاصيل انفصالها عن بيكيه وانتهاء علاقتهما التي دامت 11 عامًا.
وأكد المصدر إطلاق شاكيرا لألبوم جديد، وقال: "ألبوم شاكيرا القادم يحكي تفاصيل ما حدث، وشاكيرا لن تخجل بشأن إخبار الجميع بما حدث".
كما أردف "وفقا لأولئك الذين سمعوا مقتطفات من الألبوم، ستجمع الأغاني بين اللاتيني والروك والهيب هوب، كما تتميز الأغاني بطابع تحفيزي أكثر من كونه مليئا بالغضب".
وكشف المصدر أن شاكيرا كانت تعمل على الألبوم الجديد قبل اكتشاف خيانة بيكيه، موضحا أنها حاليا تعيد كتابة أغاني الألبوم لتقدم لمعجبيها "صورة كاملة للحقيقة".
في ظل ذلك، يستمر بيكيه في مواعدته لكلارا، ويُذكر أنه أعلن عن علاقته رسميا عبر إنستغرام، خلال الشهر الماضي، وحتى الآن ليس معروفا كيف سيكون رد فعل بيكيه، لكن من المرجح استمرار المناوشات بينه وبين شاكيرا.