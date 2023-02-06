شاكيرا تعد لألبوم جديد تكشف فيه تفاصيل انفصالها عن بيكيه

تستمر أزمة انفصال شاكيرا وبيكيه في إثارة ضجة، وفي حين أن واقعة الانفصال نفسها لم تثر الكثير من الجدل، إلا أن المناوشات بين الطرفين تعد هي الأبرز وتتصدر الأخبار، خاصة بعد استهداف شاكيرا لطليقها في آخر أغنيتين لها.

يبدو أن شاكيرا لم تنته من انتقامها الغنائي من بيكيه، فبعد تصدر الأخبار وقائمة سبوتيفاي بأغنيتها عن بيكيه، تعمل النجمة الكولومبية على إطلاق ألبوم جديد تتناول فيه تفاصيل انفصالها عن بيكيه.

فحسبما كشفه مصدر مطلع لم يُكشف عن هويته لموقع "انترناشونال نيوز"، تخصص شاكيرا ألبومها الجديد المنتظر لكشف الستار عن كواليس وتفاصيل انفصالها عن بيكيه وانتهاء علاقتهما التي دامت 11 عامًا.