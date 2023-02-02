كلارا شيا تظهر للمرة الأولى مع بيكيه منذ أغنية شاكيرا (فيديو)
شوهدت كلارا شيا مع صديقها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة المعتزل للمرة الأولى منذ أن توارت عن الأنظار على ما يبدو لتجنب رد الفعل العنيف على أغنية شاكيرا.
وقالت وسائل إعلام إسبانية إن طالبة العلاقات العامة كلارا البالغ عمرها 23 عامًا، قد انتقلت إلى منزل والديها بعد أن اطلقت نجمة البوب شاكيرا أغنية جديدة تنتقدها مع صديقها السابق بيكيه.
وتركت أغنية شاكيرا الناجحة التي غنتها مع المطرب بزراب القليل من الشك في أنها تشير إلى صديقها السابق وصديقته الأصغر عمرا.
وفي الأغنية الجديدة تشير إلى سن كلارا في كلمات الأغنية قائلة: "أنا أستحق اثنتين من الثانية والعشرين. لقد استبدلت فيراري بسيارة توينغو، وقمت باستبدال ساعة رولكس بكاسيو".
بعد إطلاقها الشهر الماضي ، قيل إن كلارا انتقلت إلى منزل والدتها وأبيها في إسبانيا للعمل عن بُعد بعيدًا عن أعين المتطفلين، لكنها عادت الآن للظهور العلني، حيث شوهدت مع بيكيه وهو يغادر منزله في سيارة.
وتظهر اللقطات كلارا ترتدي نظارة شمسية بيضاء ويبدو أنهما يضحكان معًا، ثم تدير ظهرها للكاميرا قبل تشغيل الراديو.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه النجمة الكولومبية شاكيرا التي أتمت عامها الـ46 اليوم الخميس لإطلاق أغنية أخرى.
ومن المقرر إطلاق أغنية النجمة الكولومبية، بالتعاون مع Karol G اليوم الذي يوافق عيد ميلادها والعيد الـ36 لبيكيه أيضا.
وانفصلت شاكيرا وبيكيه العام الماضي بعد أن تركها الدولي الإسباني السابق من أجل كلارا.
ودخل الصديقان في خلاف شديد منذ الانفصال بعد قصة حب استمرت 12 عامًا وأسفرت عن طفلين.
ووضعت شاكيرا دمية ساحرة مخيفة بالحجم الطبيعي على شرفتها في برشلونة التي تطل على منزل حماتها السابقة.
ويقال إن والدة جيرارد مونتسيرات برنابيو قد اقتحمت شقة شاكيرا وطلبت من موظفيها تغيير مكان الدمية لكن المغنية رفضت إزالتها.
كما يُزعم أن شاكيرا منعت ابنيها ساشا (7 أعوام) وميلان (10 أعوام) من الاتصال بجدتهما بسبب دعمها لصديقة ابنها الجديدة.
في هذه الأثناء، أصبح نجم كرة القدم رسميًّا على إنستغرام مع صديقته الجديدة التي تتعامل بشكل جيد مع رفاقه على عكس شاكيرا التي أطلقوا عليها اسم "المدير".