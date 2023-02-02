كلارا شيا تظهر للمرة الأولى مع بيكيه منذ أغنية شاكيرا (فيديو)

شوهدت كلارا شيا مع صديقها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة المعتزل للمرة الأولى منذ أن توارت عن الأنظار على ما يبدو لتجنب رد الفعل العنيف على أغنية شاكيرا.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن طالبة العلاقات العامة كلارا البالغ عمرها 23 عامًا، قد انتقلت إلى منزل والديها بعد أن اطلقت نجمة البوب شاكيرا أغنية جديدة تنتقدها مع صديقها السابق بيكيه.

وتركت أغنية شاكيرا الناجحة التي غنتها مع المطرب بزراب القليل من الشك في أنها تشير إلى صديقها السابق وصديقته الأصغر عمرا.