هكذا رد بيكيه على أنباء خيانته لكلارا شيا (صورة)

نشر المدافع الدولي الإسباني، ولاعب برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه أول صورة له برفقة صديقته الجديدة كلارا شيا عبر صفحته على "إنستغرام"، وهو الأمر الذي توازى مع مرور أسبوعين من إصدار المغنية الكولومبية شاكيرا صديقته السابقة أغنيتها " Music Sessions Vol. 53 " التي سخرت منه خلالها.

وأصدرت شاكيرا أغنية Music Sessions Vol. 53 التي ألمحت خلالها لخيانة بيكيه لها مع شيا.