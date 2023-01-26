هكذا رد بيكيه على أنباء خيانته لكلارا شيا (صورة)
نشر المدافع الدولي الإسباني، ولاعب برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه أول صورة له برفقة صديقته الجديدة كلارا شيا عبر صفحته على "إنستغرام"، وهو الأمر الذي توازى مع مرور أسبوعين من إصدار المغنية الكولومبية شاكيرا صديقته السابقة أغنيتها " Music Sessions Vol. 53 " التي سخرت منه خلالها.
وأصدرت شاكيرا أغنية Music Sessions Vol. 53 التي ألمحت خلالها لخيانة بيكيه لها مع شيا.
ورغم انتشار صور سابقة للثنائي بيكيه وكلارا لكنهما لم يؤكدا أو ينفيا علاقتهما، إلا أن هذه الصورة التي نشرها بيكيه بنفسه عبر حسابه على إنستغرام هي بمثابة إعلان رسمي لعلاقتهما.
وبعد تعرض الثنائي بيكيه وكلارا لضغوط إعلامية هائلة وإشاعات حول علاقتهما وضعا حدًّا للتكهنات، خاصة بعدما نشرت وسائل إعلام إسبانية في الأيام الأخيرة عن خيانة لاعب برشلونة السابق لصديقته الجديدة مع محامية شابة.
ويبدو أن رجل الأعمال واللاعب السابق أراد أن يظهر حبه لكلارا بصورة تنفي الإشاعات حول وجود أزمة في علاقتهما ووجود امرأة أخرى في حياته، بحسب ماركا.
وتحرص كلارا شيا على غلق صفحاتها على منصات التواقع الاجتماعي أمام المتابعين، إذ تكتفي بقصْرها على أصدقائها فقط؛ ما جعلها غامضة أمام قطاع كبير من المتابعين.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن محاولات من بيكيه العودة لصديقته السابقة شاكيرا لكنها رفضت، وسط توتر كبير في علاقتهما منذ الانفصال.