مسلسل "الوشم".. دراما شامية دون احتلال فرنسي

ذهب مسلسل "الوشم"، للمخرج عمار تميم، وتأليف قاسم الويس، وإنتاج شركة "شاميانا"، باتجاه البيئة الشامية الخالصة دون "احتلال فرنسي"؛ إذ يعد العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل، خارجًا عن خط الدراما الشامية المعتادة.

قصة المسلسل

ويروي المسلسل، قصة 5 عائلات دمشقية تعيش في حارة واحدة في إطار درامي اجتماعي جديد يحمل في طياته موضوعات وقضايا مهمة ستكون بحسب صنّاعه خارجة عن الصورة النمطية للدراما الشامية، المتمثلة بزعامات وقبضايات ومقاومة للاحتلال الفرنسي.

وقال المخرج تميم، إن ما شجعه لخوض تجربته الأولى في أعمال البيئة الشامية هو ذوق الجمهور الذي يحب هذه النوعية من الدراما، إضافة إلى النص الجميل والمختلف والبعيد عن القصص المطروحة سابقًا، مبينًا أن العمل يحمل بين طياته خطوطًا درامية عديدة وحبكة مميزة وشخصيات من لحم ودم.