"الفيلر" يحرم فنانات من المشاركة في مسلسلات رمضانية

كشف الفنان السعودي عبدالمحسن النمر عن خسارة فنانات مشهورات لأدوار تمثيلية مهمة في مسلسلات عن حقب قديمة؛ بسبب عمليات التجميل التي غيبت ملامحهن الحقيقية، خصوصا "الفيلر".

وكان النمر، الذي يمتلك تاريخًا حافلًا في مجال الدراما التلفزيونية، ضيفًا في برنامج تلفزيوني عندما قال إن ممثلات مهمات، على حد تعبيره، لم يمنحهنَّ أدوارًا في مسلسل "خيوط المعازيب" الذي سيعرض في رمضان؛ بسبب حقن "الفيلر".

وقال النمر، في حديثه عن مسلسل "خيوط المعازيب" الذي يلعب فيه دور البطولة:" في ممثلات مهمات بس ما تقدر تشغلها لأن مو معقولة 1960 وفيلر يعني ما يركب".