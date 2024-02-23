"الفيلر" يحرم فنانات من المشاركة في مسلسلات رمضانية
كشف الفنان السعودي عبدالمحسن النمر عن خسارة فنانات مشهورات لأدوار تمثيلية مهمة في مسلسلات عن حقب قديمة؛ بسبب عمليات التجميل التي غيبت ملامحهن الحقيقية، خصوصا "الفيلر".
وكان النمر، الذي يمتلك تاريخًا حافلًا في مجال الدراما التلفزيونية، ضيفًا في برنامج تلفزيوني عندما قال إن ممثلات مهمات، على حد تعبيره، لم يمنحهنَّ أدوارًا في مسلسل "خيوط المعازيب" الذي سيعرض في رمضان؛ بسبب حقن "الفيلر".
وقال النمر، في حديثه عن مسلسل "خيوط المعازيب" الذي يلعب فيه دور البطولة:" في ممثلات مهمات بس ما تقدر تشغلها لأن مو معقولة 1960 وفيلر يعني ما يركب".
ولم يكشف النمر عن أسماء محددة تم استبعادها بسبب عمليات التجميل، لكن المسلسل من بطولة الفنانة ريم أرحمه بجانب عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، فيصل الدوخي، سعيد قريش.
وفي انتقاد آخر للممثلات اللاتي يكثرن من عمليات التجميل، قال النمر إنه فوجئ بوجه "ممثلة، لم يكشف عن اسمها، وقد تغير شكله بعد أن أمسكه بيديه بقوة.. محمّلًا السيليكون المسؤولية عما وصفه بقاء وجه الممثلة مطعوجًا".
والمسلسل الذي تعرضه قناة MBC1 ومنصة شاهد في رمضان، هو دراما وصراعات وأحداث ترصد أبرز التحولات الاجتماعية في مدينة الأحساء السعودية منتصف الستينات.