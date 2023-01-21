أبرزها "جعفر العمدة".. أعمال ينتظرها الجمهور في رمضان 2023
شهران، وينطلق الموسم الرمضاني 2023، والذي يشهد، هذا العام، منافسة قوية بين الأعمال التلفزيونية، حيث يعود العديد من النجوم بعد غياب، ويستمر غيرهم بتقديم نجاحات بدأها منذ سنوات.
ويراهن الجمهور على عدة أعمال، لنجومهم المفضلين، والمتوقع لهم نجاح كبير بعد الكشف عن أبطالها، نستعرض أبرزها خلال هذا التقرير:
جعفر العمدة
دائمًا ما ينتظر الجمهور مسلسلات الفنان محمد رمضان، والتي تجذب أنظار الجمهور في الموسم الزاخر بالأعمال الدرامية القوية، خاصة أن "رمضان" يتعاون هذا العام مع المخرج محمد سامي، الذي حقق معه نجاحًا كبيرًا بعملين من أهم أعماله، وهما "الأسطورة و البرنس"، من خلال مسلسل "جعفر العمدة".
المسلسل بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر،أحمد فتحي، طارق النهري، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.
الكبير أوي7
يعوّل الجمهور المصري على الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" للفنان أحمد مكي للحصول منه على الجرعة الكوميدية التي ينتظرها من هذا الموسم، مثلما حدث، العام الماضي، من نجاح كبير للمسلسل.
والمسلسل بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج، وضيوف الشرف حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادي مهنى، وفتحي عبد الوهاب، وسليمان عيد، وآخرون، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.
سره الباتع
يشهد مسلسل "سره الباتع" أولى تجارب المخرج السينمائي خالد يوسف التلفزيونية، فرغم النجاح الكبير الذي حققه في السينما، إلا أنه قرر، هذا العام، تقديم مسلسل يجمع خلاله عددًا كبيرًا من النجوم.
ومنذ الإعلان عن المسلسل يتابع الجمهور أخباره، خاصة أنه أول عمل لخالد يوسف بعد أزمة "الفيديوهات الإباحية".
ويضم العمل الفنان: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، والكويتية شمس، والتونسية رانيا التومي.
عملة نادرة
قررت الفنانة نيللي كريم تقديم الدراما الصعيدية لأول مرة في تاريخها الفني، ومع النجاح الذي تحققه كل عام بأعمالها، ينتظر الجمهور هذا المسلسل، خاصة أن الدراما الصعيدية دائما ما تلقى قبولًا كبيرًا لدى الجمهور.
ويشارك نيللي كريم في البطولة: جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، محمد فهيم، نهى صالح، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.
الإمام الشافعي
يعد مسلسل الإمام الشافعي من الأعمال التي ينتظرها الجمهور، خاصة أنه المسلسل الديني الوحيد الذي يشارك في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد غياب طويل لهذا النوع من المسلسلات عن الفن المصري، مما يجعل هذا العمل بمثابة استفتاء للجمهور حول عودة الأعمال الدينية من عدمه.
المسلسل بطولة: خالد النبوي، نضال الشافعي، أروى جودة، خالد أنور، محمد الشرنوبي، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، وآخرون.
حضرة العمدة
يرتبط اسم الكاتب المصري "إبراهيم عيسى" بإثارة الجدل دائمًا بسبب الموضوعات التي يقدمها في مسلسلاته، والتي تكون بمثابة تمرد على العادات والتقاليد والموروثات الدينية وغيرها، ويشارك في الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل "حضرة العمدة".
المسلسل بطولة: روبي، أحمد رزق، محمود عبد المغني، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.
ضرب نار
بعد غيابهما، الموسم الماضي، عن المشاركة، تعود الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي للمشاركة بالموسم الرمضاني بعد النجاح الكبير الذي حققاه، في الموسم قبل الماضي، بمسلسل "إللي مالوش كبير"، وذلك من خلال مسلسل شعبي بعنوان "ضرب نار".
ويشارك ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في البطولة كل من: ماجد المصري، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرون، وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.
سوق الكانتو
بعد الدراما العسكرية التي قدمها الفنان أمير كرارة، خلال السنوات الماضية، قرر الفنان المصري أن يقدم هذا العام مسلسلًا شعبيًا تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة، وهذه النوعية من الأعمال دائمًا ما تلقى قبولًا من الجمهور.
"سوق الكانتو" بطولة: أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي وإنتاج شركة سينرجي، وتدور الأحداث في إطار شعبى العام 1920.