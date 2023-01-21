أبرزها "جعفر العمدة".. أعمال ينتظرها الجمهور في رمضان 2023

شهران، وينطلق الموسم الرمضاني 2023، والذي يشهد، هذا العام، منافسة قوية بين الأعمال التلفزيونية، حيث يعود العديد من النجوم بعد غياب، ويستمر غيرهم بتقديم نجاحات بدأها منذ سنوات.

ويراهن الجمهور على عدة أعمال، لنجومهم المفضلين، والمتوقع لهم نجاح كبير بعد الكشف عن أبطالها، نستعرض أبرزها خلال هذا التقرير:

جعفر العمدة

دائمًا ما ينتظر الجمهور مسلسلات الفنان محمد رمضان، والتي تجذب أنظار الجمهور في الموسم الزاخر بالأعمال الدرامية القوية، خاصة أن "رمضان" يتعاون هذا العام مع المخرج محمد سامي، الذي حقق معه نجاحًا كبيرًا بعملين من أهم أعماله، وهما "الأسطورة و البرنس"، من خلال مسلسل "جعفر العمدة".

المسلسل بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر،أحمد فتحي، طارق النهري، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.